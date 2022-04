"L’errore? Anche i migliori sbagliano". Queste le parole a Tuttomercatoweb di Oscar Damiani, l'agente del portiere di Andrei Ionut Radu, ieri suo malgrado protagonista del ko nerazzurro a Bologna. Una battuta d'arresto che potrebbe essere decisiva per la corsa scudetto. "Ha sbagliato Donnarumma a Parigi, come Buffon con il Parma. Il fatto che non giochi mai non aiuta. Un portiere ha bisogno di fiducia. A un’ora dalla partita ti viene detto che giochi non è facile. L’errore rimane. Ma Radu è forte, ha carattere e lo ha dimostrato anche a Genova. Quando non giochi da due anni può capitare. A Udine? Se ci sarà da giocare sarà pronto. Il suo valore non viene intaccato da quello che è successo ieri sera. Si rialzerà presto", ha detto Damiani.