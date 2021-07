Radu: “Il mio segreto nei rigori? È importante lavorare bene in allenamento”

Le parole del portiere nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Qual è il segreto di Ionut Radu dagli undici metri? Protagonista nella lotteria dei rigori in Lugano-Inter, il portiere romeno risponde al quesito ai microfoni di Inter TV: "Il mio segreto non si può dire, ma in generale è che devi lavorare bene in allenamento perché quello che fai poi lo riporti sul campo. Cerco di fare il meglio ogni giorno, questa è la cosa importante".