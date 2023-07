E' fatta per il passaggio di Ionut Radu al Bornemouth. Ieri avevamo anticipato i discorsi in corso (rileggi qui) e poco fa il giornalista Fabrizio Romano tramite il suo account Twitter ha dichiarato che l'affare è chiuso. Radu raggiungerà il club inglese in prestito con opzione per il riscatto non obbligatorio. Mercoledì dovrebbero esserci le visite mediche propedeutiche alla firma e all'annuncio.