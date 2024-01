Roberto Martínez, ct del Portogallo, ha ammesso di aver interpretato male il regolamento per decidere il podio del 'The Best FIFA Men's Player', che lui ha costruito mettendo sul gradino più alto del podio Marcelo Brozovic davanti a Bernardo Silva e Lionel Messi, dimenticandosi però un dettaglio non da poco: "Sì, è vero, ho commesso un errore - le sue parole in esclusiva ad A Bola -. Ora partecipiamo a molte votazioni, tipo il The Best FIFA che è un premio che riguarda tutta la stagione, ma per la prima volta in assoluto la Coppa del Mondo è stata giocata in inverno. La votazione è stata strana perché doveva tener conto di un periodo di soli sei mesi. Per me i premi individuali nel calcio sono difficili da assegnare. Penso che il singolo giocatore rappresenti quello che ha fatto la squadra. E che dire di Brozovic e Bernardo, e dei giocatori che hanno giocato la finale di Champions League e che hanno vinto i trofei nazionali? Ma Brozovic è un giocatore che rappresenta un’idea di gioco, che rappresenta quello che sta facendo la Croazia. Ma è stato un errore, per il periodo in questione. E penso di non essere stato l'unico a fare questo errore, perché vedendo i voti penso che ci sia più voglia di vedere anche cosa è successo ai Mondiali". ​

