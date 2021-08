Qualificazioni mondiali, i convocati del Cile: c’è Vidal, fuori Sanchez

A inizio settembre le sfide contro Brasile, Ecuador e Colombia

La Federcalcio cilena ha pubblicato la lista dei convocati per le partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Brasile (2 settembre), Ecuador (5 settembre) e Colombia (9 settembre). Non c'è Alexis Sanchez, che ancora non si è ripreso dall'infortunio patito in Copa America, mentre è presente Arturo Vidal insieme ad altri due interpreti del campionato italiano, Pulgar e l'ex nerazzurro Medel.