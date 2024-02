Una notte speciale, quella andata in scena la scorsa domenica al Meazza, dove l'Inter ha battuto la Juventus per 1-0, aumentando il gap tra primo e secondo posto in classifica sotto gli occhi di un San Siro gremito e pieno di colori. Per l'occasione infatti Qatar Airways, Global Airline, partner di FC Internazionale ha contribuito a creare un'atmosfera unica: "La giornata si è aperta con una visita presso l'Inter HQ da parte di una delegazione di Qatar Airways e Qatar Creates, movimento culturale qatariota legato al mondo dell’arte e del design, e che celebrerà Design Doha 2024, la biennale del design dal 24 al 28 Febbraio. Il Trophy Tour nella sede nerazzurra, con la presenza di Marco Materazzi e altre legend interiste, ha fatto da anteprima allo show di San Siro. Allo stadio è stato realizzato un laser show in collaborazione con Qatar Airways e Qatar Creates: uno spettacolo unico, che ha unito i colori nerazzurri con i valori del Partner. Con il supporto di Qatar Airways sono state distribuite migliaia di sciarpe ai tifosi sugli spalti: l'atmosfera, prima del fischio d'inizio, è stata unica, per un'accoglienza speciale per i calciatori all'ingresso in campo".

