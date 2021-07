Psv, Elfrink: “Dumfries andrà via, lo sanno tutti. Everton? Ora è impossibile”

L'osservatore del club di Eindhvoen: "Lui stesso già a gennaio aveva detto che sarebbe andato via da qui"

Rik Elfrink , osservatore del Psv Eindhoven, fa capire di non nutrire troppe speranze di rivedere Denzel Dumfries con la maglia delle Lampadine. Parlando nei giorni scorsi alla tv ufficiale del club, Elfrink ha infatti affermato: "Il Psv, la sua dirigenza e lo stesso Dumfries stanno cercando di realizzare un trasferimento. Sappiamo che su di lui c'è l'Everton ma devono aspettare a causa delle regole in Inghilterra e del Fair Play Finanziario. È impossibile per loro prendere un giocatore ora".

Tuttavia, si prevede che Dumfries effettuerà presto un trasferimento. "Normalmente lui non si vede più con la maglia del Psv. Se nulla si concretizzasse, a un certo punto potrebbe anche tornare ad allenarsi, ma non me lo aspetto davvero. Mi aspetto che il trasferimento si faccia presto anche perché Denzel ha già detto a gennaio di volere andare via e quindi non può essere una sorpresa. Il tecnico Roger Schmidt ha anche detto due settimane fa che tutti lo avrebbero messo in conto in questa stagione. Tutti sapevano che se ne sarebbe andato".