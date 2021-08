Psg, Pochettino: “Hakimi ha ancora tanto da dimostrare, deve migliorare”

Il tecnico argentino commenta la prima prova ufficiale dell'ex Inter: "E' rimasto concentrato, nonostante i fischi"

Battesimo del fuoco a Tel Aviv per Achraf Hakimi, subissato di fischi durante la finale di Supercoppa francese Psg-Lille dai tifosi presenti sulle tribune del Bloomfield Stadium. L'ex laterale marocchino dell'Inter, beccato dagli spettatori per le sue simpatie verso la Palestina, non si è comunque fatto distrarre dall'ambiente ostile che ha incontrato alla sua prima uscita ufficiale con i parigini, come evidenziato dal suo allenatore Mauricio Pochettino: "Abbiamo parlato dei fischi, doveva rimanere concentrato e lo ha fatto - ha detto l'argentino nella conferenza stampa post-partita -. La sua prestazione è stata buona, era la sua prima partita ufficiale con noi: ha ancora tanto da dimostrare. Lui e la squadra devono ancora migliorare. Ma penso che sia stato molto bravo, sia a livello comportamentale che di prestazione".