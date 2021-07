Psg, Pochettino esalta Hakimi: “Tanti gol con l’Inter, qui si è adattato bene”

Il tecnico argentino sull'ex interista: "Ci offre molte opzione, soprattutto in attacco"

Prima prova generale domani per il nuovo Paris Saint-Germain, che potrà testare solo alcuni dei nuovi acquisti nel Trophée des champions contro il Lille. Tra questi anche l'ex interista Achraf Hakimi, esaltato nella conferenza stampa della vigilia da Mauricio Pochettino: "È un giocatore che offre molte opzioni, soprattutto in attacco - ha detto il tecnico argentino -. Ha qualità particolari a livello fisico, ha fatto tanti gol in carriera, anche nell'ultima stagione all'Inter. Si sta adattando molto bene. Purtroppo, come tanti giocatori del PSG, ha avuto il Covid e si sta riprendendo. Però ha buone qualità e si è adattato molto bene al gruppo".