Nella distinta di Atalanta-Inter Primavera, gara terminata 1-1, in molti avranno notato l'assenza di Enoch Owusu, tra i giocatori indisponibili di Cristian Chivu assieme a Thomas Berebruch (problema muscolare) e Aleksandar Stankovic (fastidio al ginocchio). L'attaccante classe 2005 soffre di una meniscopatia laterale al ginocchio destro, motivo per il quale lo staff medico ha deciso di procedere con un intervento fissato per la giornata di mercoledì. Il rientro, dopo il percorso post-operatorio, dovrebbe avvenire verso febbraio.

