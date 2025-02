Prima convocazione in prima squadra per Matteo Cocchi, che questa sera sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita dei quarti di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. Lega Serie A comunica quello che sarà il numero di maglia scelto dal giovane esterno sinistro dell'Under 20 di Andrea Zanchetta per questa sua première: Cocchi avrà la maglia numero 58.

