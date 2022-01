Prima GdS – Inter, altra Joya: Dybala non rinnova, Marotta ha pronta l’offerta

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Non solo Tuttosport. Anche la prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola tra poche ore accosta il nome di Paulo Dybala all'Inter: "Inter, altra Joya: Dybala non rinnova con i bianconeri e non sente la fiducia del club. Marotta che lo ha sempre voluto ha pronta l'offerta per convincerlo".