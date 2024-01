A Monza è arrivata una nuova soddisfazione personale Hakan Calhanoglu, capace di mettere a segno la sua prima doppietta in Serie A. Il primo dei due gol è arrivato dal dischetto, una specialità della casa: il turco ha segnato sette gol su rigore in questo campionato, con una percentuale del 100%. Nelle ultime 20 stagioni di Serie A - ricorda Inter.it - soltanto due giocatori dell’Inter hanno realizzato più reti dal dischetto in un singolo torneo: Diego Milito e Zlatan Ibrahimovic.

Calha ha realizzato 9 reti in 20 match di questo campionato, eguagliando il suo record di marcature in una stagione di Serie A (9 nel 2019/20 in 35 presenze). Il numero 20 interista è inoltre il secondo centrocampista ad aver segnato più gol nei maggiori cinque campionati europei nella stagione in corso.

