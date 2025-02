Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa e del Como, è tornato a parlare ai microfoni di Kisskissnapoli.it: “Como-Napoli? Gli azionisti del Como sono importanti, hanno investito tanto e continueranno a farlo. Meritano rispetto perché hanno fatto un percorso che li ha portati in A. Occhio al Como perché gioca bene ed ha giovani molto forti. L’importante è che domenica ci sia un clima di amicizia, ma il Napoli deve andare lì per vincere.

Napoli favorito per lo scudetto? Il fatto che il Napoli non giochi le coppe è tanta roba, poi l’ambiente si è ricompattato e l’allenatore ha vinto ovunque. L’Inter è l’avversaria numero uno del Napoli, ma sta buttando ricche chances, ha perso con la Juve e la Fiorentina. Il pari del Napoli con la Lazio non è un dramma, non tutte le partite si devono vincere.

Milito o Lukaku? Scelgo mille volte Milito. Lukaku è affidabilissimo, ma non è un centravanti di manovra, mentre Milito faceva reparto da solo. Se Conte ha portato Lukaku a Napoli è perché sa che è più adatto rispetto ad altri calciatori.

Thiago Motta o Conte? Thiago ha un’esperienza diversa, ha finito da poco di giocare a calcio, mentre Conte sono circa 12 anni che fa l’allenatore. Hanno due caratteri diversi, Conte ha la sua logica che è coinvolgente, mentre Thiago Motta è molto più freddo e forse più elegante. Conte è cazzuto, vuol vincere. Conte incarna proprio il napoletano, Thiago Motta è più da Juventus.