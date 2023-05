Manchester City e Inter, avversarie nella finale di Champions League allo stadio Ataturk di Istanbul nella finale del 10 giugno, sono le due assolute protagoniste dei premi UEFA dopo la due giorni di semifinale andata in scena tra martedì e ieri sera. In particolare, Lautaro Martinez è in lizza assieme a Bernardo Silva e Julian Alvarez per il 'goal of the week', oltre a essere stato inserito nella lista dei candidati per il 'player of the week' assieme al compagno di squadra Hakan Calhanoglu, il folletto portoghese di Guardiola e Rodrigo.