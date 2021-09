Prandelli (Populous): “Nuovo stadio? Risposta dopo le elezioni”

Parla una delle dirigenti dello studio di architettura

Silvia Prandelli è uno dei dirigenti di vertice di Populous, lo studio di architettura candidato a realizzare il nuovo stadio a San Siro. "Bisogna essere molto pazienti. Purtroppo dovremo aspettare il dopo elezioni per una risposta risolutiva. I club sono fermamente intenzionati a promuovere la struttura, che tra l’altro vuole essere un luogo sostenibile per la Milano del futuro - dice a Forbes - Altri progetti in Italia? Al momento non possiamo svelarli. Dovremmo però poterne parlare intorno alla metà di ottobre. Riguardano Milano, ma anche altre aree del nord e centro Italia. Con l’Italia, comunque, c’era già un discorso avviato: penso anzitutto all’Oval Lingotto di Torino. Le nostre operazioni non si limitano alla realizzazione di stadi. Promuoviamo l’intrattenimento a 360 gradi, occupandoci del contenente e del contenuto".