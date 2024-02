Clima di contestazione in casa Porto dopo la brutta sconfitta subita sul campo dell'Arouca ieri sera. Uno stop che allontana ulteriormente la squadra di Sergio Conceicao dalla vetta della classifica, occupata attualmente dal Benfica, quanto basta per scatenare la rabbia di una cinquantina di tifosi che, dopo aver lanciato diversi insulti all'indirizzo dei giocatori all'arrivo del pullman del club al Dragão, hanno aspettato l'uscita di Mehdi Taremi e compagni dal garage dello stadio per gridare loro epiteti come "Figli di p..." e "Giocate a pallone, pagliacci". Lo riporta Record.

