La polizia portoghese ha definito Porto-Inter di stasera "ad alto rischio" e ha mobilitato tutte le unità per evitare che succeda qualcosa di spiacevole prima, durante e dopo la partita del do Dragao. La società di Pinto da Costa, inoltre, nelle ultime ore ha comunicato attraverso una nota ufficiale che i tifosi nerazzurri che si presenteranno allo stadio con biglietti diversi da quelli che danno accesso al settore ospiti saranno lasciati fuori per motivi di sicurezza, senza possibilità di mediazione.

"Non è un provvedimento dell’ultima ora, tutto era già chiaro all’atto di definire la vendita dei biglietti, ma non si può escludere che qualche italiano si sia procurato l’ingresso in maniera autonoma, motivo per cui potrebbero crearsi tensioni, nel quadro di una partita che potrebbe generare incidenti. Le provocazioni mediatiche portoghesi delle ultime ore, con pittoresche e trite raffigurazioni degli italiani, non hanno aiutato ad ammorbidire il clima", si legge su Gazzetta.it.

