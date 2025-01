Catanzaro è ormai diventata il paradiso per Marco Pompetti, centtrocampista abruzzese uscito dal vivaio dell'Inter e trascinatore della formazione di Fabio Caserta con la quale ha rinnovato fino al 2027, rinsaldando un legame sin qui decisamente fruttuoso. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Pompetti sottolinea come l'esperienza nelle giovanili nerazzurre lo abbia forgiato molto soprattutto caratterialmente: "Ho vinto uno Scudetto e ne ho perso un altro. Ai nerazzurri devo tantissimo, giocare con quei colori ha cambiato la mia mentalità. L’Inter mi ha insegnato a diventare professionista. Ho cominciato a lavorare su me stesso, facendo tanti sacrifici. Anche se giocavo in Primavera ero sempre stimolato per vincere. E questo ha cambiato sicuramente il mio modo di essere”.

A chi si ispira Pompetti?

“Essendo pescarese, sono cresciuto con Verratti. Più in generale direi Pirlo, che nel mio ruolo ha segnato un’epoca”.

