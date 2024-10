Autore dell'illusorio punto del momentaneo 1-2 della Polonia, sconfitta ieri sera dal Portogallo in Nations League, Piotr Zielinski commenta con l'amaro in bocca il 3-1 finale di Varsavia: "Abbiamo perso la partita, quindi il gol non ha molto significato molto per me - dice con sincerità il centrocampista dell'Inter a PolskaPiłka.pl -. Il calcio è uno sport di squadra, quello che conta è il risultato della squadra. Il fatto è che il mio gol poteva dare qualcosa in più alla squadra perché abbiamo accorciato le distanze e ottenere un pareggio, ma alla fine non è servito e abbiamo perso la partita".

