La Giornata Tipo, pagina social molto popolare tra gli appassionati di pallacanestro e non solo, ha intervistato Achille Polonara, ala della Virtus Segafredo Bologna, per raccogliere la sua testimonianza di come ha affrontato il tumore ai testicoli scoperto lo scorso ottobre fino al suo ritorno in campo. Tornando in primo luogo alla sera in cui ha ricevuto la notizia: "Dopo aver portato mia figlia a letto, mi metto a leggere le notizie quando mi arriva la mail della Procura Antidoping, cosa che non mi era mai successa. Appena ho letto il valore HCG mi sono messo a curiosare su Internet e ho trovato un articolo che parlava di Francesco Acerbi che ha avuto la stessa cosa. Lì per lì ero da un lato tranquillo perché ero certo di non essere positivo al doping, ma preoccupato dall'altro perché pensavo che il mio corpo volesse dirmi qualcosa".

Il giorno dopo, Polonara si reca con Diego Rizzo, medico sociale delle V nere, presso un urologo: "Gli facevo una sfilza di domande, gli ho parlato della neoplasia di Acerbi. Lui mi rispondeva: 'Sì, sì, però hai visto, è tornato a giocare...'. Lo faceva come a dirmi che secondo lui era quello ma non ero in pericolo di vita, che sarei tornato in campo, che non dovevo allarmarmi. La chemio è stata tosta, sono stato sette ore al giorno con una flebo attaccata ad essere imbottito di liquidi, avrò preso due chili. Quando ho ripreso ad allenarmi mi sentivo senza energie, facevo gli addominali e mi sentivo morto; sembrava mi fosse passato un treno addosso". Il 3 dicembre, però, arriva il momento del ritorno sul parquet nella gara contro Tortona: "E' stata emozionante; appena entro in campo, Kyle Weems, ex della Virtus, mi viene vicino e mi dà il cinque. Come fosse stato l'inizio di una seconda carriera. Ricordo che è stato emozionante ma anche tosto, dopo poco ero morto perché non avevo il ritmo partita. Però non ho chiesto il cambio. Brutti pensieri? Non nel senso di morte, ma legati al basket sì. Non potevo accettare di lasciare il basket a 32 anni. Capisci molte cose, però, quando ti succedono cose così".

