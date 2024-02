"È stata una decisione difficile, giocava nel Leicester e non volevamo interrompere la sua crescita. Ma con gli infortuni a centrocampo, avevamo bisogno di un altro centrocampista. La squadra è composta solo da Enzo (Fernandez, ndr), Moises (Caicedo, ndr) e Conor (Gallagher, ndr)". A spiegare la scelta di far tornare Cesare Casadei al Chelsea è Mauricio Pochettino, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Manchester City.

"Gli abbiamo spiegato la situazione - aggiunge Poch parlando dell'ex Inter, che aveva liberato lo spazio in rosa per Stefano Sensi alle Foxes -. Gli abbiamo detto che potevamo utilizzarlo o meno e lui era felice di tornare. Non era costretto a tornare e se avessimo avuto qualche dubbio avremmo trovato una soluzione diversa. È stato gentile a tornare al Chelsea e ad aiutarci, ecco perché abbiamo deciso di riportarlo in squadra".

