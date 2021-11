Player Of The Month Lenovo: premio a Dzeko. A ottobe 6 partite, 3 gol e 1 assist

Il bomber dell'Inter premiato come miglior nerazzurro dell'ultimo mese

È Edin Dzeko il calciatore dell'Inter che strappa il premio di Player Of The Month Lenovo. L'attaccante nerazzurro riceve lo scettro come giocatore del mese di ottobre grazie ad un mese condito da 6 partite, 3 gol e 1 assist. Su Twitter la preferenza al sondaggio è stata per Ivan Perisic, ma i voti su Instagram e Weibo hanno ribaltato la situazione.