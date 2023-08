"Questa Sampdoria viene indicata oggi fra le favorite per la Serie A". Parola di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Sampdoria, carico e pronto per questa nuova avventura professionale. Alla vigilia della garadi Coppa Italia contro il Sudtirol, il tecnico doriano risponde alla Gazzetta dello Sport, intervista durante la quale il campione del mondo 2006 parla anche di Stankovic. Ci sarà spazio per i nuovi giovani in Coppa, a cominciare dal portiere? "Stankovic è venuto qui per giocare e sarà lui il titolare. Parliamo di un ragazzo dalle grandi potenzialità, che viene da due campionati da numero uno in Olanda e ha fatto il precampionato con l’Inter. Insomma, non è un elemento inesperto che viene dalla Primavera. Si è già confrontato con giocatori di un certo tipo".

Un nome: Esposito?

"Sì, il suo profilo ci interessa".

