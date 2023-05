Dopo il forfait di Rafa Leao per la gara di ieri contro l'Inter, primo dei due atti di semifinale di Champions League, piove sul bagnato per Stefano Pioli. Ancora una brutta notizia per il Milan che perde anche Bennacer. Gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista rossonero dopo l'infortunio rimediato ieri, "hanno evidenziato infatti un una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro" come rende noto il club di Via Aldo Rossi. Il centrocampista verrà sottoposto ad un intervento in artroscopia che rende di fatto l'algerino fuori dai giochi per la gara di ritorno contro la squadra di Inzaghi in programma per il prossimo martedì. "L'operazione di Bennacer avverrà domani o al massimo sabato. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si saprà qualcosa in più solo dopo l'intervento in quanto dipenderanno dell'entità del danno".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!