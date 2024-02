Da Inter-Juventus a Calhanoglu, passando per l'ex nerazzurro Conte. Sono tanti i temi affrontati da Stefano Pioli nella conferenza stampa pre-Frosinone. Il tecnico del Milan si esprime così sul big match di San Siro: "L'occasione fa l'uomo ladro? C'è domenica ed è vero, ma per noi conta domani e domani c'è il Frosinone. Loro giocano molto bene".

Il discorso di sposta poi sulle voci legate al possibile futuro di Conte sulla panchina del Diavolo: "Non mi dà nessun fastidio, un pochettino mi annoia, ma questo nel calcio moderno è abbastanza normale... Due colleghi hanno annunciato 5 mesi prima il loro abbandono di panchine prestigiose. Ciò che conta è che io e i miei giocatori vogliamo dimostrare il nostro valore fino a fine stagione, poi vediamo. Le parole di Capello e Braida? Dico che non si può andare troppo indietro. Calhanoglu non gioca con noi da anni e abbiamo vinto lo scudetto senza di lui, Kessié ha fatto un'altra scelta. A me piace molto la squadra che ho".

