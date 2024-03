Senza più rappresentanti in Champions League, complice l'uscita di scena agli ottavi di finale dell'Inter dopo Lazio e Napoli, la Serie A prova a rimanere competitiva a livello europeo con l'avanzata ai quarti di finale delle altre due coppe di Milan e Fiorentina, in attesa di capire come finirà per Roma e Atalanta. Ma il gap tra le italiane e le migliori del continente si è ridotto o no? A precisa domanda di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha risposto così: "Penso che sia un po' diminuito, malgrado le big straniere abbiano delle possibilità economiche nettamente diverse dalle nostre - il suo pensiero -. L'eliminazione dell'Inter è stata una sorpresa, rientra tra le squadre migliori d'Europa. Non siamo così tanto lontani, ma non è facile mantenere alto il livello se all'estero continuano a spendere e a migliorarsi".