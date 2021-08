Pioli: “Calhanoglu? Non cerchiamo un giocatore simile. L’Inter resta la favorita”

Sulla squadra nerazzurra: "Ha perso giocatori importanti ma li ha sostituiti con giocatori altrettanto importanti"

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che chiuderà la prima giornata di Serie A nel posticipo di domani sera a Marassi contro la Sampdoria. Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa delle ambizioni per la nuova stagione: "Siamo un gruppo forte e se abbiniamo umiltà e determinazione potremo fare una grande stagione. Dovremo provare a vincere ogni singola partita e cercare di fare un buon campionato, consapevoli che ci soni squadre forti. Avremo poi la Champions dove vogliamo essere protagonisti. In Serie A "l'Inter rimane la favorita perché ha perso giocatori importanti ma li ha sostituiti con giocatori altrettanto importanti".