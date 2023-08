Ora è ufficiale: nella prossima stagione, Francesco Pio Esposito giocherà allo Spezia, club che ha raggiunto lasciando l'Inter con la formula del prestito. Il bomber classe 2005, quindi, saluta solo a titolo temporaneo la squadra della sua vita, a cui ha voluto riservare un messaggio emozionato su Instagram: "Per nove anni ho avuto l’onore di indossare questa gloriosa maglia e difendere questi colori, è stato un percorso fantastico e pieno di emozioni. Non smetterò mai di essere grato a questo club che mi ha fatto crescere come giocatore e ragazzo e a tutte le persone presenti in questa lunga esperienza. Grazie e Arrivederci".