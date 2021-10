Pinamonti: “Vittoria e 2 gol, giornata perfetta. Il cucchiaio? Ecco perché”

L'attaccante dell'Empoli autore di una doppietta: "Belec mi ha inseguito? Non intendevo prenderlo in giro"

Si veste in fretta e furia Andrea Pinamonti , dopo aver donato la divisa ai tifosi dell'Empoli, per presentarsi ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana nella quale è stato protagonista con una doppietta: "Giornata perfetta? Sì, prima di tutto perché abbiamo vinto su un campo difficilissimo contro una diretta concorrente per la salvezza. Poi è arrivata la mia doppietta e sono felicissimo".

"Magari ha preso il cucchiaio come una presa in giro, ma non era assolutamente così. Non sapevo dove tirare il rigore, mi sono sentito di fare il cucchiaio e ci sono riuscito ma non volevo prendere in giro lui né la squadra o i tifosi. Ho provato a chiarirmi ma non ci sono riuscito ancora, però capisco il momento: a caldo non pretendevo accettasse le mie scuse".