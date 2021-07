Pinamonti: “Stiamo assimilando i concetti di Inzaghi. Miglioriamo ogni giorno”

L'attaccante nerazzurro a Inter TV: "Col Genoa sarà debutto difficile, ma ci faremo trovare pronti"

Tocca ad Andrea Pinamonti esprimere ai microfoni di Inter TV le proprie sensazioni per la stagione che andrà ad iniziare fra meno di un mese: "In ritiro sta andando tutto bene. Sicuramente c'è tanta stanchezza, si lavora molto, ma stiamo lavorando bene. Siamo contenti e stiamo iniziando a capire quello che vorrà il mister e siamo pronti per avvicinarci al campionato".