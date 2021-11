Pinamonti: “Inter, non è mai facile fare la riserva. Empoli? Sono soddisfatto”

L'Arciere di Cles in esclusiva a Tuttomercatoweb.com: "Ero il primo a volermi mettere in gioco"

La scelta presa in estate di lasciare l'Inter, proprietaria del suo cartellino, per trovare minuti in prestito con una neopromossa sta pagando: "Ero il primo a volermi mettere in gioco. All'Inter ho giocato poco, lo sapevo ma non è mai facile giocare una stagione da riserva. Anche qui c'ho messo delle settimane a riprendere il ritmo partita, poi acquisito quello le cose non possono che migliorare. Prendi fiducia. Sono venuto a Empoli anche per Andreazzoli: l'ho già avuto a Genova, il suo gioco è adatto a me. E' offensivo, c'è tanto pressing, anche durante la settimana lavoriamo tanto per poi andare in campo".