Piccinini: “D’Ambrosio su Bajrami? La caduta è ritardata, decide l’arbitro”

Il noto giornalista ha commentato a SkySport il successo nerazzurro al Castellani e, in particolare, il rigore chiesto dai toscani

"D'Ambrosio su Bajrami? Qui il contatto c'è, ma bisogna vedere la solita valutazione dell'arbitro dal campo. Non è stato richiamato al VAR? Magari Chiffi ha detto di aver visto e di aver valutato il contatto non da calcio di rigore. E qui torniamo a Inter-Juve...". Così Sandro Piccinini a SkySport dopo il 2-0 dell'Inter a Empoli.

"Serve chiarezza sull'uniformità di giudizio. Soprattutto, le affermazioni del designatore vengono smentite appena una settimana dopo (in riferimento alle parole di Rocchi dopo il Derby d'Italia, ndr). Ma è un discorso generale: in vari campionati, anche in Europa, vedo criteri diversi. In particolare, su questo episodio, va detto che la caduta del giocatore dell'Empoli è un po' ritardata e un dubbio lo lascia. Il concetto del 'grave ed evidente errore' è vago, c'è un margine di interpretazione molto ampio".