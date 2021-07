Persyn: “Bruges, ritorno strano. Lukaku e Perisic mi hanno detto di divertirmi”

Il belga. "Voglio mettermi alla prova e giocare il più possibile"

Dopo tre stagioni all'Inter, Tibo Persyn ha chiuso il cerchio della sua giovane carriera tornando al Bruges, club che aveva lasciato nel 2018 proprio per misurarsi con le difficoltà del calcio italiano: "È strano, sono sorpreso anche io - ha ammesso il classe 2002 parlando ai canali ufficiali del club belga -. Ho parlato molto con Perisic e Lukaku, mi hanno detto di stare tranquillo in campo e di divertirmi".