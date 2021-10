Perisic e Dzeko ritrovano l’Inter e puntano la Lazio: “We are back”

L'attaccante nerazzurro manda un messaggio attraverso i social a poche ore dalla sfida dell'Olimpico

Dopo gli impegni con Croazia e Bosnia, Ivan Perisic ed Edin Dzeko riabbracciano l'Inter e sudano ad Appiano Gentile in vista del big match dell'Olimpico contro la Lazio. Pubblicando uno scatto dell'allenamento odierno in compagnia del croato, il bomber nerazzurro manda un messaggio ai suoi follower: "We are back" la scritta che accompagna una storia su Instagram.