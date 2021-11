Perisic colpisce: l’interista sblocca la sfida tra Malta e Croazia. Autogol di Brozovic

L'esterno nerazzurro mette la firma nel match del Ta'Qali National Stadium

Dopo soli sei minuti gioco, Ivan Perisic mette la firma su Malta-Croazia. A sbloccare il match di Attard valido per le Qualificazioni Mondiali ci pensa proprio l'interista, bravo a sfruttare al meglio un assist di Kramaric. Più sfortunato Marcelo Brozovic, autore di un autogol. Al momento la selezione di Dalic è in vantaggio per 3-1 (le altre reti sono di Caleta-Car e Pasalic).