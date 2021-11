Perisic a InterTV: “Vogliamo chiuderla già oggi davanti ai nostri tifosi”

"Davanti ai nostri tifosi diventa tutto più facile", ha aggiunto il croato

A pochi minuti da Inter-Shakhtar Donetsk, è Ivan Perisic a presentarsi ai microfoni di Inter TV per introdurre i temi del match: "Mi aspetto una gara aperta, loro non hanno niente da perdere e noi dobbiamo e vogliamo chiuderla già oggi che giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, vogliamo vincere. I tifosi sono sempre importanti quando giochiamo in casa, anche oggi saranno con noi e avendoli con noi diventa tutto più facile".