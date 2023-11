Florentino Perez non molla la presa sulla Superlega. Il presidente dei Blancos ha affrontato di nuovo l'argomento in occasione dell'Assemblea Generale dei Membri del Real Madrid 2023: "Il Real Madrid ha una responsabilità nei confronti del calcio europeo. Per il Real Madrid sarebbe tutto più semplice se non guidassimo questo progetto così scomodo, ma cari partner, la storia ce lo impone - le parole del discorso -. Abbiamo l'obbligo di offrire ai tifosi il miglior spettacolo possibile Vogliamo anche che l'accesso al calcio televisivo sia più economico e viene offerto uno spettacolo sempre peggiore. Non ha senso dover pagare il 10% del salario minimo per avere accesso al calcio. La Superlega è stata concepita per risolvere tutti questi problemi. Continuo a confidare nella giustizia dell'Unione Europea perché la UEFA non ha diritto al monopolio del calcio nell'Europa delle libertà".

Da qui in poi l'attacco alla UEFA si fa più duro: "Il calcio sta attraversando una crisi istituzionale senza precedenti. La situazione è molto grave. O si reagisce adesso o il calcio non sopravviverà. Il problema principale è che ci sono dirigenti che agiscono senza pensare ai tifosi. Il calcio europeo non appartiene al presidente della UEFA né quella spagnola a quella della Liga. La Superlega è più necessaria che mai. L'obiettivo è offrire il miglior calcio e sono i club a dover controllare il proprio destino. Sono sempre più i club che perdono milioni ogni anno non importa quanti soldi hanno i loro proprietari. E chiedo più regole di Fair Play Finanziario, che alcuni club non rispettano senza alcuna conseguenza. Questa situazione non è stabile, non può esserlo. Hanno addirittura affermato che vogliamo uscire dai campionati nazionali, è falso perché sarebbe totalmente compatibile. Sarà una competizione meritocratica".

