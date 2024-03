"Sappiamo quanta fatica abbiamo fatto per arrivare in Europa League e conosciamo il valore di ogni partite e le difficoltà che abbiamo davanti" ha detto l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi a Sky Sport prima della partita di Europa League contro lo Sporting CP, pre-gara durante il quale è tornato a parlare sul calendario intasato della Dea, dunque sul recupero della 21esima giornate con l'Inter.

Avete giocato tante partite in pochi giorni.

"Inevitabilmente qualcosa ti toglie in termini di recupero fisico e mentale. Il rammarico è che Inter-Atalanta si poteva giocare in un momento diverso, ma noi non ci lamentiamo mai e giochiamo. Si sono concentrate partite di grande livello, ma allo stesso tempo c'è soddisfazione e gratificazione nel poterle giocare. Avere una settimana a disposizione ti fa recuperare meglio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!