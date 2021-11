Pellegrini tuona: “Cinesi? Meno male ci sono. Non so chi avrebbe voluto l’Inter”

L'ex numero uno della Beneamata ricorda la presidenza all'Inter, poi risponde duramente sulla questione societaria

In vista del match di domenica tra il Napoli primo della classe e l'Inter, terza in classifica, parola al grande interista, nonché ex presidente della Beneamata, Ernesto Pellegrini. Intervenuto durante 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss, l'ex numero uno dei milanesi torna sul suo passato alla guida del Biscione ma non solo: "Diventai presidente dell’Inter quando Ferlaino era in contatto con Juliano per definire Maradona, poi quando l’affare fu concluso brindammo insieme al presidente del Napoli in casa mia. Quegli anni ’80 erano anni belli intensi e combattuti e c’era anche sportività".