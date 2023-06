Nel corso della festa per l'anniversario della sua azienda, l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini ha voluto ricordare la figura di Silvio Berlusconi, che arrivò alla presidenza del Milan due anni dopo il suo avvento alla guida del club nerazzurro, con un curioso aneddoto: "Da presidente dell’Inter mi ero assicurato l’acquisto di Dennis Bergkamp, considerato allora il più forte giocatore al mondo, e di un altro olandese, Wilhelm Jonk, e poi gli italiani Paganin, Festa e Dell’Anno. Eravamo una corazzata. Eppure il club non andò bene in campionato ed io, nonostante la vittoria della Coppa UEFA, entrai in crisi. Berlusconi, che era diventato da poco presidente del Consiglio, mi inviò una lettera di 'soccorso' vergata a mano, dove esprimeva tutta la sua amicizia e vicinanza. La lettera si chiudeva con: 'Viva l'Inter'".

