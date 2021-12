Pellegrini: “Inzaghi meglio di Conte, non critica la società. S. Siro? Un affare tenerlo”

L'ex patron dell'Inter, tra ricordi e attualità, è intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra

Dopo aver confidato di essere pronto ad aderire a un Comitato per tenere in vita San Siro assieme al nuovo stadio, Ernesto Pellegrini ribadisce a Radio Nerazzurra il suo punto di vista sul tema: "Ho parlato col cuore, non è difficile ipotizzare uno studio - le parole dell'ex patron della Beneamata -. Quanti anni ci vogliono per abbatterlo? Portar via tutte le macerie è un macello per chi abita lì. Poi bisogna considerare il mancato guadagno dell'affitto da parte del Comune. Dico la verità, in modo disordinato: so che mantenere San Siro è un buon affare. Se poi Inter e Milan vogliono costruire un nuovo stadio vicino lo possono fare, perché no?".