A corollario delle parole per UEFA.com, Benjamin Pavard parla anche per il magazine ‘The UCL Show’ alla vigilia del match contro il Bayern Monaco, sua ex squadra nella quale ha militato per quattro stagioni. Adesso, però, i colori da difendere sono quelli nerazzurri, cosa che sin qui in Europa è riuscita benissimo visto che per otto volte la porta dell’Inter è rimasta immacolata: “Sapevo che qui all’Inter, con la difesa a tre, avrei spiccato il volo. Volevo concentrarmi su un ruolo più centrale”. Pavard poi si descrive a livello personale: “Sono una persona riflessiva, penso più all’equilibrio della squadra; vogliono che offra alla squadra più opzioni offensive, però in certe partite non me la sento e preferisco restare indietro per assicurarmi che la squadra sia ben strutturata”.

Nelle sue parole traspare anche una grande dose di autostima: “Non ho bisogno di sentire il parere di giornalisti e tifosi che giudicano le mie prestazioni, posso fare un’opinione autonoma e fare autocritica. In TV sembra più facile, sembra che tutti possono giocare; ti dicono che magari dopo un tocco potevi provare una soluzione diversa, ma ripeto, davanti alla TV è più facile”. Pavard garantisce in conclusione: “La mia mentalità e quella del club sono ben allineate: sono venuto qui per vincere titoli e trofei”.

