La prima volta non si scorda mai, un po' come il primo bacio come ha ammesso Benajmin Pavard ieri nell'immediato post-festeggiamento del primo Titolo conquistato con la maglia dell'Inter. Una finale e una coppa che il difensore francese continua a celebrare: "Carattere e spirito di squadra. Felicissimo per il trofeo, orgoglioso di questo gruppo e grazie alla tifoseria per l’affetto" si legge nel post Instagram pubblicato dall'ex Bayern Monaco che poco dopo però riporta alta la concentrazione: "Adesso testa al lavoro per le nostre prossime sfide" ha aggiunto.

