Avversari in Italia con le maglie dei propri club, compagni e amici, e non potrebbe essere altrimenti, quando le maglie di Inter e Milan vengono sostituite da quelle della Nazionale francese. Mentre il derby si avvicina, Benjamin Pavard e Theo Hernandez sono concentrati sugli impegni con la maglia dei Bleus e nel frattempo condividono dei momenti di buonumore e serenità.

Come testimoniato dallo stesso terzino rossonero che su Instagram posta una foto che lo ritrae sorridente in compagnia proprio di Pavard. Allo scontro incrociato manca ancora più di un mese, ci sarà tempo per darsi battaglia per stabilire chi vincerà il loro derby nel derby.

