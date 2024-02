La sfida tra Inter e Juventus si giocherà soprattutto a centrocampo. Lo sa bene Marco Parolo, ex mediano intervistato da Tuttosport a poche ore dal Derby d'Italia: "I nerazzurri hanno un reparto molto forte, tecnicamente superiore. Ma credo che i bianconeri abbiano le caratteristiche giuste per dar loro fastidio, lo testimoniano gli ultimi precedenti: Rabiot ha sempre fatto soffrire Barella, McKennie ha un’intensità che dà noia".

Se dovesse assemblare una linea a tre potendo attingere da entrambe le rose, chi schiererebbe?

"Quasi scontato rispondere i tre dell’Inter, anche perché ho un debole per Mkhitaryan. Ma, alla fine, metterei Rabiot insieme a Calhanoglu e Barella".

Rabiot è esploso sotto le cure di Allegri, Calhanoglu è stato reinventato da Inzaghi: quanto c’è dei due allenatori in questa sfida nella sfida a centrocampo?

"Tantissimo, basti pensare a quanto sono stati voluti. Inzaghi chiamava Calhanoglu tutti i giorni per portarlo all’Inter, Allegri si è impuntato su Rabiot quando pareva a un passo dall’addio. La stima del tecnico fa la differenza quanto le intuizioni tattiche, come quella che ha ricollocato il turco. Per Inzaghi non è una novità: ricordo bene come ha esaltato Luis Alberto arretrandolo a mezzala…".

Poche ore al derby d’Italia, pochi mesi all’Europeo: a che punto della carriera sono Barella e Locatelli?

"Barella si è ormai preso la scena internazionale, dopo aver sollevato trofei e disputato una finale di Champions: oggi ha la maturità e la totalità del giocatore di livello assoluto. Locatelli, invece, quest’anno sta facendo uno step importante: è sempre più leader, sta prendendo per mano il reparto. E, da palleggiatore, sta evolvendo a grande incontrista: occupa sempre le linee di passaggio giuste. Ci vedo molto di Allegri e di Magnanelli in questo".

