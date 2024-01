Marco Parolo, presente negli studi di DAZN, si è soffermato sul successo del Milan a Udine, lanciando la corsa dei rossoneri verso lo scudetto: "È ancora lunga la stagione, la rimonta è già successa. In Inter–Juventus il Milan può sperare in un pareggio e accorciare ancora la classifica. Ovviamente devono vincere tutte le partite, vincere anche una partita a Udine in questo modo può dare l’inerzia e la svolta nella seconda parte di stagione. Forse togliendo le aspettative e l’obbligo di vincere lo Scudetto il Milan può sciogliersi e provare a vincere tutte le gare, la paura è già scattata due anni fa per l’Inter".