Marco Parolo dà uno sguardo al calendario e commenta, su DAZN, le possibili prospettive scudetto: "A fine ottobre, se la Juventus vince col Milan, rischia di essere prima in classifica. Perché non so se l’Inter farà filotto contro Torino, Salisburgo e Roma, considerati i problemi che ha avuto sulle tre partite".

Sulla rete di Zirkzee, aggiunge: "Io metto 70% Joshua Zirkzee e 30% la difesa dell’Inter, che fa un grandissimo errore. Non si deve girare".