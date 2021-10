Paraguay-Argentina, Scaloni: “In campo l’11 della finale di Coppa quasi al 99%”

Il ct dell'Albiceleste annuncia: "Forse faremo un piccolo aggiustamento per un giocatore che ha un problema fisico"

"La squadra titolare non è confermata, ma è quasi il 99 per cento quella della finale di Copa America. Forse faremo un piccolo aggiustamento per un giocatore che ha un problema fisico". Lo ha detto Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione del Sudamerica, prima della gara con il Paraguay sulla strada per Qatar 2022.