Comincia con un amarcord l'intervista a Sportseconomy.it di Ernesto Paolillo, amministratore delegato dell’Inter dell’era Moratti: "Il Triplete? Avevamo già una base estremamente solida con i vari Zanetti, Cambiasso ecc, serviva, in quel momento, rafforzare l’attacco. Abbiamo inserito Milito ed Eto’o. La mossa fondamentale è stato lo scambio Ibrahimovic-Eto’o, in quanto il camerunese si è amalgamato perfettamente con la squadra e si è perfettamente adattato al gioco che José Mourinho riteneva ideale".

Venendo all'attualità, Paolillo mostra la sua soddisfazione per il percorso che sta facendo l'Inter di Inzaghi in questa stagione: "Sono molto felice perché sono in testa in campionato, sono in corsa in Champions e stanno persino giocando molto bene".

Il discorso, infine, si sposta sul capitolo nuovo stadio, con Paolillo molto scettico sull'ipotesi di tenere viva l'opzione dell'Inter di restare in un San Siro ristrutturato: "Costruire uno stadio costerebbe meno che ristrutturare il Meazza, che è una massa di cemento enorme costruita in modo difficile da trasformarsi in uno stadio che permetta attività commerciali ed altre attività come concerti e altro che procurino utili extra. Uno stadio per andare al meglio deve essere utilizzato sette giorni su sette e molte ore al giorno, ergo dovrebbe avere al proprio interno molte attività. Stando agli ultimi approfondimenti, è difficile trasformare San Siro in qualcosa di economicamente utile".

